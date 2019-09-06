رياضة | راموس يتسبب في أزمة لميدو مع المقاصة

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تأكد غياب شريف حازم الشهير ب"راموس" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن فريقه لمدة أسبوعين بسبب تعرضه للإصابة بالعضلة الأمامية وغيابه عن معسكر الفريق بالجونة.

وأكد أمين رفعت طبيب الفريق الفيومي، أن اللاعب يعاني من الإصابة على مستوى العضلة الأمامية، وإحتياجه للراحة لمدة أسبوعين على أن يخضع خلالها للتدريبات التأهيلية.

وغادر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني، متجها للجونة، لخوض معسكر مغلق هناك على أن يشارك في دورة رباعية بوجود كلا من أسوان والجونة وحرس الحدود، استعدادا للموسم الجديد.

ودعم الفريق صفوفه بالتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأخرها التعاقد مع أيمن حفني قادما من الزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وتعاقد مجلس ادارة نادي مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام مع أيمن حفني لاعب وسط الزمالك ، لمدة 3 مواسم بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء.

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وقام أيمن حفني بالتوقيع على عقود انضمامه للمقاصة في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام ، في حضور الدكتور طارق عبدالباري نائب رئيس النادي ومحمد مجد عضو مجلس الادارة والدكتور عصام سراج مدير الاستثمارات التجارية بالنادي ومجدي عاشور عضو لجنة التعاقدات.

وكان انتقال أيمن حفني لصفوف المقاصة قد شهد مفاوضات صعبة وطويلة اقتربت من 25 يومًا وحالة من الشد والجذب بين عصام سراج ، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك ،في ظل الاختلاف على بعض بنود العقد وطريقة السداد والأمور المتعلقة بانتقال اللاعب بشكل نهائي، ولكن تم حسم الصفقة رسميا بعد الاتصال المباشر بين اللواء محمد عبد السلام ،وبين المستشار مرتضي نصور رئيس الزمالك وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانضمام اللاعب لصفوف المقاصة ، في ظل العلاقة الجيدة التى تربط الناديين.

وتسلم الدكتور عصام سراج الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك، وقام وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة بقيد أيمن حفني في قائمة الفريق رسميا باتحاد الكرة لمشاركته مع الفريق بالموسم الجديد.

وكان المقاصة فشل في مواصلة مشواره بمسابقة كأس مصر، بعد الهزيمة من الزمالك، بهدف دون رد ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة.