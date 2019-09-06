رياضة | عبر قناة برشلونة.. بارتوميو يكشف تفاصيل فشل صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر قناة برشلونة.. بارتوميو يكشف تفاصيل فشل صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب جماهير نادي برشلونة الاسباني في معرفة كافة كواليس فشل التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم دخول النادي في مفاوضات قوية مع النادي الباريسي لحسم الصفقة.

ويظهر رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو غدا السبت عبر شاشة قناة النادي الكتالوني في تمام الساعة 19:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، للحديث عن عدة أمور تخص القلعة الكتالونية، وعلي رأسها كواليس فشل صفقة "نيمار" وكذلك ملف إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني.

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وكان نادي برشلونة قدم عروضًا عديدة لنادي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات البرازيلي "نيمار" هذا الصيف، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، ولم يستطيع بارتوميو الوصول إلي اتفاق مع النادي الباريسي والذي اشترط طلبات مالية لم تستطيع إدارة النادي الكتالوني توفيرها.

وكانت تقارير صحفية اسبانية أكدت أن جوسيب بارتوميو سيواصل مفاوضاته لضم نيمار طوال الموسم الحالي، حيث سيحاول العمل من وراء الكواليس لمحاولة حسم صفقة البرازيلي "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وإذا لم ينجح في ذلك سوف يقاتل لإعادة اللاعب للنادي الكتالوني في صيف 2020.

الجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار يرحب بالعودة لنادي برشلونة وأعلن عن رغبته بالإنضمام لصفوف النادي الكتالوني بشكل واضح، ولكن فشل برشلونة وباريس سان جيرمان لإتفاق بخصوص الصفقة أدي لفشل عودة اللاعب للبلوجرانا هذا الصيف.