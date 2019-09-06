رياضة | أول شكوي من مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول شكوي من مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكي السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي من سوء أرضية ملعب "مختار التتش"، وطلب من جهاز الكرة بالنادي الأهلي سرعة إجراء التعديلات علي أرضية الملعب، حتي تصبح صالحة لاستقبال تدريبات الأهلي.

وأخطرت إدارة النادي الأهلي المدرب السويسري أن هناك اتفاق داخل مجلس النادي للتعاقد مع شركة عالمية لتطوير أرضية ملعب "التتش" بشكل كامل خلال الفترة القادمة.

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وكان المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير أبدي انزعاجه أيضًا من أرضية ملعب "التتش" وطلب تطويرها، لكنه رحل عن تدريب الفريق الأحمر قبل إتخاذ الإدارة أي خطوات رسمية في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد، ويرافقه 3 معاونين أجانب (مدرب عام - مخطط أحمال - مدرب حراس مرمي).

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 14 سبتمبر الجاري.