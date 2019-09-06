شكرا لقرائتكم خبر عن جزر القمر تتعادل مع توجو في تصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل منتخب جزر القمر مع ضيفه التوجولي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، باستاد «موروني»، ضمن ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

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تقدم المهاجم التوجولي لابا كودجو بهدف في الدقيقة 33، ثم أدرك المهاجم إبراهيم يوسف هدف التعادل لجزر القمر في الدقيقة 49.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب «كيجيه» بتوجو يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيسعى المنتخبان لحجز مقعد بالمرحلة الثانية التي سيتنافس بها 40 منتخبا موزعين على 10 مجموعات.

يذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات ستتنافس بها المنتخبات المتصدرة للمجموعات العشر بعد إجراء قرعة لتحديد طرفي 5 مواجهات تقام بنظام الذهاب والإياب لتحديد 5 متأهلين للمونديال.