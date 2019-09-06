لوكاكو : هذا الطريق هو الأنسب لعودة الدوري الإيطالي لعصره الذهبي

Advertisements Advertisements

الجمعة 6 سبتمبر 2019

قال البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، الذي وجهت جماهير كالياري إساءة عنصرية له يوم الأحد الماضي إنه يتعين على كرة القدم الإيطالية محاربة العنصرية في الملاعب إذا أرادت استقطاب أبرز اللاعبين عالميا لدوري الدرجة الأولى.



وبدا مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الذي انضم إلى إنتر ميلان الشهر الماضي، هدفا لهتافات من جماهير كالياري باستاد سردينيا أرينا مع استعداده لتنفيذ ركلة الجزاء في انتصار فريقه 2-1.

وقال لوكاكو للنسخة الإيطالية من مجلة رولينج ستون، إنه يرغب في التركيز على مساعدة فريقه على تحقيق انتصارات.

لكنه ألمح لموافقته على مغادرة اللاعبين الملعب حال تعرضهم لإساءة عنصرية.

وقال "بالطبع يتعين أن تتخذ موقفا لأنها قضية تحتاج إلى حل".

وأشار إلى أن إنجلترا شهدت بعض المشاكل من هذا النوع مؤخرا مضيفا "كرة القدم لعبة عالمية وعابرة للثقافات ولذلك إذا أردت أن تستقطب أفضل اللاعبين في العالم فإنه يتعين عليك أن تضمن استقبالهم بكل ترحاب لأنهم يرغبون أيضا في التأقلم على الثقافة الجديدة".

Advertisements

وتابع "أعتقد أنه من المهم حقا عدم التمييز ضدهم وتقدير الاهتمام الكبير الذي يجلبونه لهذا البلد".

وقال لوكاكو عبر حسابه على إنستجرام يوم الإثنين الماضي، إن كرة القدم تتراجع في مسألة محاربة العنصرية.

وردت واحدة من مجموعات مشجعي إنتر ميلان على فيسبوك بالقول إن جمهور كالياري أظهر "احتراما" إلى لوكاكو رغم أنه قلدوا أصوات القردة".

وقالت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى لوكاكو "نتفهم أن الأمور بدت كأنها إساءة عنصرية لكن الوضع مختلف. في إيطاليا نستخدم بعض الأساليب بهدف مساعدة فريقنا، ولجعل الفريق المنافس يفقد أعصابه. الأمر ليس بدافع عنصري بل من أجل إرباك المنافس".

وأضافت: "لسنا عنصريين وجمهور كالياري ليس عنصريا.. نرجو أن تنظر للمسألة من زاوية أن ما جرى نوع من الاحترام لأن الجمهور يخاف أن تهز شباك فريقهم بهدف وليس لأنه يكرهك أو لأنه عنصري".

وردا على ذلك قال ديمبا با مهاجم السنغال السابق إنه يتعين على اللاعبين السود مقاطعة الدوري الايطالي.

وقال "لهذا السبب رفضت اللعب هناك رغم العروض التي تلقيتها. أطالب كل اللاعبين السود بالانسحاب من هذا الدوري".