شكرا لقرائتكم ميتشو يحذر الزمالك من "عدائين" بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك، لاعبي الفريق الأبيض، من سرعات لاعبي فريق بيراميدز، قبل مواجهة الأخير، بعد غد الاحد، علي استاد برج العرب، في نهائي كأس مصر ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في حضور 20 ألف متفرج.

حذر ميتشو، لاعبي الابيض، من سرعات الثلاثي البوركيني إريك تراوري، والأوغندي عبدو لومالا، وإبراهيم حسن لاعب الزمالك السابق، ويخطط لفرض رقابة عليهم بهدف إيقاف خطورتهم.

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وقام "ميتشو" بعقد جلسات مع لاعبي الزمالك، خلال التدريبات الأخيرة لشرح الخطط التي يحضرها لمفاجأة بيراميدز، التي تهدف لإغلاق الطريق امام مفاتيح لعب المنافس.

وحرص "ميتشو" على مشاهدة عدة تسجيلات لفريق بيراميدز، لدراسته جيداً ووضع يده على نقاط القوة والضعف بالخصم.