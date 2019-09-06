شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض الحكام العرب لنهائى كأس مصر.. و أجانب فى الطريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الاستعانة بالحكام العرب فى نهائى كأس مصر التى تجمع الزمالك و بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

أكد مسئولو اللجنة الخماسية أنه تم التفاوض مع عدد من الدول مثل كازاخستان و أوزبكستان لتعيين حكام لمباراة الزمالك و بيراميدز.

كان نادي بيراميدز قد طلب إستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها بعد غد الأحد.

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