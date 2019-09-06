اتحاد الكرة يرفض الحكام العرب لنهائى كأس مصر.. و أجانب فى الطريق...

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جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الاستعانة بالحكام العرب فى نهائى كأس مصر التى تجمع الزمالك و بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.
أكد مسئولو اللجنة الخماسية أنه تم التفاوض مع عدد من الدول مثل كازاخستان و أوزبكستان لتعيين حكام لمباراة الزمالك و بيراميدز.
كان نادي بيراميدز قد طلب إستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها بعد غد الأحد.
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة.
ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، على أرضية ملعب استاد برج العرب.
الحضور الجماهيريووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى واحدة من المفاجآت السعيدة للمارد الأبيض الذى ستزحف جماهيره نحو الملعب لحضور المباراة المرتقبة.
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