شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يتحدث عن مواجهة شقيقه فى نصف نهائي "جي بي مورجان" للأسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، عن مباراة الغد والتي ستجمعه بشقيقه الأصغر مروان في نصف نهائي بطولة "جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وقال الشوربجي في تصريحات للموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين psa:المباراة لن تكون سهلة خاصة أنها ثالث مباراة في بداية الموسم الجديد، رغم أن أدائي تحسن على مدار المباراتين السابقتين من واحدة إلى أخرى إلا أن مواجهة مروان ستكون صعبة بالتأكيد خاصة أننا لم نتقابل منذ أشهر حيث كنت أخوض فترة الإعداد بانجلترا في الوقت الذي استعد مروان في القاهرة، شاهدت جزء من مباراته اليوم وظهر بشكل جيد للغاية والمنافسة ستكون صعبة جداً.

وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.