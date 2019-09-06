أمن السويس يسمح للجماهير بحضور ودية السعودية غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى عن موافقة مديرية أمن السويس برئاسة اللواء محمد جاد عن السماح للجماهير بالتواجد فى ودية المنتخب أمام السعودية المقرر لها الثامنة مساء غد باستاد السويس. ويستعد منتخب مصر الأولمبى لخوض ودتين يومى 7 و10 سبتمبر أمام السعودية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. حرص اللواء محمد جاد على زيارة معسكر المنتخب الأولمبى والتأكيد على منحهم كل التسهيلات قبل وبعد ودية السعودية. وأعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى أسماء 28 لاعبا هم رباعى حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحى، مصطفى شوبير، وفى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.

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