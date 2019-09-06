شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض الحكام العرب لنهائى كأس مصر .. و أجانب فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الاستعانة بالحكام العرب فى نهائى كأس مصر التى تجمع الزمالك وبيراميدز المقرر لها بعد غدا الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية.

أكد مسئولو اللجنة الخماسية أنه تم التفاوض مع عدد من الدول مثل كازاخستان و أوزبكستان لتعيين حكام لمباراة الزمالك و بيراميدز.

كان نادي بيراميدز قد طلب إستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها بعد غد الأحد.