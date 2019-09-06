شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاصة يتوجهون للجونة للمشاركة فى الدورة الودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة مطار القاهرة الدولى متجهة إلى الجونة، حيث يشارك الفريق الفيومى فى دورة الجونة الودية التى تنطلق غداً السبت.

ويواجه فريق الجونة، بقيادة الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، مصر المقاصة، غدا السبت، فى افتتاح الدورة الودية التى ينظمها الفريق الساحلى استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وحرص الجهاز الفنى للفريق الفيومى على اصطحاب جميع لاعبى الفريق باستثناء شريف حازم الذى تعرض للإصابة فى العضلة الأمامية ليتأكد غيابه لمدة أسبوعين.

من جهته أكد وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أهمية المشاركة فى دورة الجونة الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى اعتبارها فرصة جيدة للجهاز الفنى من أجل تجهيز جميع اللاعبين والوصول بهم لأعلى فورمة فنيا وبدنيا من خلال الاحتكاك القوى مع أندية الممتاز قبل انطلاق الدورى.

وتنطلق دورة الجونة الودية غداً على ملاعب النادى استعدادًا للموسم الكروى 2019-2020، وتشارك بها أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان، وتنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر.

Advertisements



المقاصة



لاعبي المقاصة في مطار القاهرة



لاعبي المقاصة