اخبار الرياضه

ختام معسكر الحكام المرشحين للقائمة الدولية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر الحكام المرشحين للقائمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم معسكر الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية الذى استمر ستة أيام تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور حيث خضع للاختبارات 14 حكما للساحة و12 مساعدا.

 

أقيم المعسكر بأحد فنادق مصر الجديدة وحقق خلاله جميع الحكام والمساعدين النجاح في اختبارات اللياقة البدنية بإستثناء محمد الحنفي ومحمد الصباحي من حكام الساحة ومحمود عبد السميع من الحكام المساعدين ،شهدت الاختبارات نجاح كل الدوليين البارزين وعلى رأسهم  جهاد جريشة ومحمد عادل وأمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمد عزازى وأحمد شهاب ، وأعتذر محمود عاشور  عن الجرى لشعوره باصابة فى العضلة الخلفية قبل الاختبارات . 

أجريت الاختبارات تحت إشراف عصام عبد الفتاح من الاتحاد الدولي لكرة القدم والجيبوتي محمد حسين مسئول اللياقة البدنية في الاتحاد الدولى -فيفا-.

 

69506678_1340710669418703_5595215851125997568_n

 

اختبارات الحكام المرشحين للقائمة الدولية

 

Advertisements
69599244_1340710549418715_2750112059784953856_n

اختبارات الحكام المرشحين للقائمة الدولية

 

69858489_1340710562752047_5654528769663172608_n

جهاد جريشة فى اختبارات الحكام المرشحين للقائمة الدولية

 

 

69998248_1340710676085369_7058253274612236288_n

اختبارات الحكام المرشحين للقائمة الدولية

 

70371809_1340710746085362_3238760066827943936_n

اختبارات الحكام المرشحين للقائمة الدولية

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ختام معسكر الحكام المرشحين للقائمة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا