شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر الحكام المرشحين للقائمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم معسكر الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية الذى استمر ستة أيام تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور حيث خضع للاختبارات 14 حكما للساحة و12 مساعدا. أقيم المعسكر بأحد فنادق مصر الجديدة وحقق خلاله جميع الحكام والمساعدين النجاح في اختبارات اللياقة البدنية بإستثناء محمد الحنفي ومحمد الصباحي من حكام الساحة ومحمود عبد السميع من الحكام المساعدين ،شهدت الاختبارات نجاح كل الدوليين البارزين وعلى رأسهم جهاد جريشة ومحمد عادل وأمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمد عزازى وأحمد شهاب ، وأعتذر محمود عاشور عن الجرى لشعوره باصابة فى العضلة الخلفية قبل الاختبارات . أجريت الاختبارات تحت إشراف عصام عبد الفتاح من الاتحاد الدولي لكرة القدم والجيبوتي محمد حسين مسئول اللياقة البدنية في الاتحاد الدولى -فيفا-. اختبارات الحكام المرشحين للقائمة الدولية Advertisements اختبارات الحكام المرشحين للقائمة الدولية جهاد جريشة فى اختبارات الحكام المرشحين للقائمة الدولية اختبارات الحكام المرشحين للقائمة الدولية اختبارات الحكام المرشحين للقائمة الدولية

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