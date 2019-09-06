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علي فرج يكمل المثلث المصري في نصف نهائي بطولة الصين للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكمل البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، المثلث المصري المتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وفاز علي فرج على منافسه الانجليزي توم ريتشاردز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاء نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12, 6-11, 11-4, 9-11, 11-5.

 

ولحق علي فرج بالثنائي المصري محمد ومروان الشوربجي، ويواجه بطل وادي دجلة نظيره الهندي سوراف جوزال في مباراة الدور نصف النهائي.

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وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

 

 

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