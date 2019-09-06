شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يكمل المثلث المصري في نصف نهائي بطولة الصين للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكمل البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، المثلث المصري المتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.
وفاز علي فرج على منافسه الانجليزي توم ريتشاردز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاء نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12, 6-11, 11-4, 9-11, 11-5.
ولحق علي فرج بالثنائي المصري محمد ومروان الشوربجي، ويواجه بطل وادي دجلة نظيره الهندي سوراف جوزال في مباراة الدور نصف النهائي.
وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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