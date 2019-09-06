صفحة المصرى البورسعيدى تحتفل بعيد ميلاد حجاج عويس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر تويتر بعيد ميلاد حجاج عويس لاعب الفريق.

عيد ميلاد سعيد لنجمنا حجاج عويس والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده

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