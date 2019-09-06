شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل إلى نصف نهائى بطولة الصين المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش إلى الدور نصف النهائى ببطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة فى الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري. وتغلبت جوهر على مواطنتها يثرب عادل لاعبة النادى الأهلى بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية امتدت لـ 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-5, 9-11, 9-11, 11-6. Advertisements بذلك تواجه نوران مواطنتها نور الطيب فى نصف نهائى البطولة. وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019 /2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. وتنتهى منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذي يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع.

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