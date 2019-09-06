مجلس الأهلى يجتمتع غداً لمناقشة ملفات رياضية واعتماد عقد "فايلر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً فى الخامسة مساء غد السبت، لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء، ويسبق اجتماع مجلس الأهلى اجتماعا لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأهلى فى جلسة الغد بعض الملفات الإنشائية وغيرها من ملفات النشاط الرياضى والملفات الإدارية، كما سيتم خلال اجتماع المجلس غداً اعتماد عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للفريق وجهازه المعاون الذى تم التعاقد معه مؤخراً.

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