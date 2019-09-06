نوران جوهر لنصف نهائي جي بي مورجان...

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جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش،إلى الدور نصف النهائي ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.
وتغلبت جوهر على مواطنتها يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت لـ 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-5, 9-11, 9-11, 11-6.
بذلك تواجه نوران مواطنتها نور الطيب في نصف نهائي البطولة .
وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذي يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع.
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