شكرا لقرائتكم نوران جوهر لنصف نهائي جي بي مورجان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش،إلى الدور نصف النهائي ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في الصين خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وتغلبت جوهر على مواطنتها يثرب عادل لاعبة النادي الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت لـ 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-5, 9-11, 9-11, 11-6.

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بذلك تواجه نوران مواطنتها نور الطيب في نصف نهائي البطولة .

وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذي يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع.