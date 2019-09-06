شكرا لقرائتكم على فرج يكمل المثلث المصرى فى نصف نهائى بطولة الصين للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة " جي بي مورجان" الصين المفتوحة، والمقامة في شنغهاي خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري، ليكمل المثلث المصري المتأهل لنصف النهائي.

وفاز علي فرج على منافسه الانجليزي توم ريتشارد بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاء نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12, 6-11, 11-4, 9-11, 11-5.

Advertisements

ولحق علي فرج بالثنائي المصري محمد ومروان الشوربجي، ويواجه بطل وادي دجلة نظيره الهندي سوراف جوزال في مباراة الدور نصف النهائي.

وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد 2019/2020، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.