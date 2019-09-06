شكرا لقرائتكم المقاصة يطير إلى الجونة للمشاركة فى دورة ودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجهت بعثة المقاصة مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الجونة، حيث يشارك الفريق الفيومي في دورة الجونة الودية التي تنطلق غداً السبت.

ومن المقرر أن يواجه فريق الجونة، بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، مصر المقاصة غدا، السبت، فى افتتاح الدورة الودية التى ينظمها الفريق الساحلى استعدادا لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وحرص الجهاز الفني للفريق الفيومى على اصطحاب جميع لاعبى الفريق باستثناء شريف حازم الذى تعرض للإصابة فى العضلة الأمامية ليتأكد غيابه لمدة أسبوعين.

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من جهته أكد وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، على أهمية المشاركة فى دورة الجونة الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى اعتبارها فرصة جيدة للجهاز الفنى من أجل تجهيز جميع اللاعبين والوصول بهم لأعلى فورمة فنيا وبدنيا من خلال الاحتكاك القوى مع أندية الممتاز قبل انطلاق الدورى.

وتنطلق دورة الجونة الودية غداً على ملاعب النادى استعدادًا للموسم الكروى 2019-2020، وتشارك بها أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان، وتنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر.