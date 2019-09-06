شكرا لقرائتكم المدير الفنى للأهلى يدرس مواجهة بطل غينيا بـ3 جلسات مكثفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُكثّف السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأهلي جلساته مع مساعديه من أجل استكشاف فريق كانو سبورت الغيني قبل المباراة التى ستجمع الفريقين الشهر الجاري ببطولة أفريقيا.

رينيه فايلر، يواصل دراسة فريق كانو سبورت بالفيديو ومشاهدة العديد من مبارياته للتعرف على قدراته قبل مواجهته يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل فايلر على العديد من المباريات لفريق كانو سبورت حيث يعكف الجهاز الفني على دراستها لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس، والتحضير للمباراة التي تعد الأولى للجهاز الفني الجديد في مشواره مع الفريق بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

وبدأ فايلر في تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية خلال مران الفريق ويحرص المدير الفني وجهازه المعاون على تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل السفر.

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ويدرس المدير الفني إقامة مباراة ودية الأسبوع المقبل قبل السفر إلى غينيا، للتأكيد على بعض النواحي الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي في أول مباراة رسمية له مع الفريق أمام كانو سبورت.

ويسعى فايلر، فى الفترة الحالية لتجهيز اللاعبين من خلال التدريبات البدنية والفنية والتركيز بشكل أكبر على التحركات بدون الكرة، كما يركز على كيفية انهاء الهجمات مع استغلال الكرات العرضية والتصويبات من داخل وخارج منطقة الجزاء .

ويحرص المدير الفني، على عقد محاضرات نظرية مع اللاعبين، وإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء واسداء النصائح والتعليمات لبعض اللاعبين بشكل فردي، مع الحديث بشكل جماعي عن التحرك والانتشار داخل أرض الملعب.