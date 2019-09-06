شكرا لقرائتكم تأجيل جلسة عمومية الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان مقرراً أن تعقد غداً أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماع بأحد فنادق القاهرة من أجل المطالبة بتعديل لائحة النظام الاساسي ،و تم توجيه الدعوة لأندية الدورى الممتاز والقسم الثاني والثالث من أجل التواجد فى الاجتماع للحديث عن الامور الخاصة بالجمعية.
وتم الإشتراط على الحضور من أندية العمومية فى حال إقامتها عدم الحديث عن مطالب شخصية سواء بالصعود أو الهبوط للقسم الثاني أو الثالث.
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