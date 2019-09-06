شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف عن حسابه على انستجرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن الحساب الرسمى الوحيد له عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، مشددًا على أن أى حساب أخر يحمل نفس الاسم هو مزيف.

ونشرت الصحفة الرسمية لمرتضى منصور، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحساب الرسمى والوحيد لمرتضى منصور عبر إنستجرام وأى حساب أخر مزيف يحمل نفس الاسم سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده" بعدما وضعت رابط الدخول للحساب الرسمى لرئيس الزمالك عبر موقع انستجرام.

يذكر، أن الجمعية العمومية للزمالك تنعقد الآن، بمقر النادى بميت عقبة، والتى انطلقت منذ التاسعة صباح أمس الخميس، والمقرر استمرارها حتى التاسعة من مساء غد السبت، وذلك للتصويت على اعتماد الميزانية المالية للسنة الجارية، واستكمال تشكيل مجلس الإدارة بالتزكية، بعد التصويت على بند الانتخابات التكميلية.

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وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وقررت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للزمالك استئناف عملية التصويت والتسجيل فى العمومية بعد إيقافها لمدة 15 دقيقة لتناول الغداء.