شكرا لقرائتكم الأهلي يجتمع غدا لاعتماد عقد فايلر ومعاونيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويناقش مجلس الاهلي في جلسة الغد بعض الملفات الإنشائية وغيرها من ملفات النشاط الرياضي والملفات الإدارية ، كما سيتم خلال اجتماع المجلس غداً اعتماد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق وجهازه المعاون الذى تم التعاقد معه مؤخراً.
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