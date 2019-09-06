شكرا لقرائتكم الأهلي يجتمع غدا لاعتماد عقد فايلر ومعاونيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الخامسة من مساء غداً السبت، لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء ويسبق اجتماع مجلس الأهلي الاجتماع مع لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

ويناقش مجلس الاهلي في جلسة الغد بعض الملفات الإنشائية وغيرها من ملفات النشاط الرياضي والملفات الإدارية ، كما سيتم خلال اجتماع المجلس غداً اعتماد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق وجهازه المعاون الذى تم التعاقد معه مؤخراً.