شكرا لقرائتكم الزمالك يطرح تذاكر مباراة بيراميدز لأعضاء العمومية فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، طرح تذاكر مباراة فريقه ضد وبيراميدز في نهائي كأس مصر، لأعضاء النادي، في المباراة المحدد لها الثامنة من مساء بعد غد الأحد، فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

قال منصور إن تذاكر المباراة سيتم طرحها لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك، مشددًا على أنه فى حالة طرحها فى منافذ البيع سيتواجد الألتراس، كاشفا إجراءه محاولات للبدء فى بيع التذاكر بداية من مساء اليوم الجمعة، وفقًا للأسعار المحددة من قبل اتحاد الكرة.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.