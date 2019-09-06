شكرا لقرائتكم مرتضى: إطلاق قناة الزمالك 25 سبتمبر .. واللى مش طايقني يقول "لا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية للأبيض، المنعقدة الآن، بمقر النادى بميت عقبة، والمقرر استمرارها حتى غدًا السبت، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس، وذلك بعدما سجلوا بالأمس وساهموا فى اكتمال النصاب القانونى، مطالبا باقى الأعضاء بضرورة الحضور حتى لا تتوقع عليهم غرامة عدم الحضور.

كشف مرتضى منصور، أثناء كلمته فى الإذاعة الداخلية لنادى الزمالك، أن الأعضاء الذين لديهم أبناء خارج مصر أو ضباط سواء من الجيش أو الشرطة، سيكون اعتذارهم مقبولاً عن حضور الجمعية العمومية، وسيتم إعفاءهم من الغرامة، المقدرة بـ 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.

أشار رئيس الزمالك خلال تصريحاته إلى أن قناة النادى ستنطلق يوم 25 سبتمبر الجارى"، مشيرًا إلى أن النادى النهرى للأبيض سيكون على أعلى مستوى من أجل راحة أعضاء النادى موضحًا أنه يتمنى أن يضرب الرقم القياسي في عدد الحضور للجمعية العمومية بالقلعة البيضاء.

وقال منصور لأعضاء الزمالك ، "اللي مش طايقنى يقول لا، الزمالك لديه فائض 170 مليون جنيه بالميزانية وإذا لم تعجبكم قولوا مش عاوزين وقولوا لا"، مشددًا على أنه تم اختيار 4 شخصيات محترمة لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة.

Advertisements

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وكان الزمالك قد أعلن عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.