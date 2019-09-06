شكرا لقرائتكم أزمة فى لجنة الحكام بسبب الاعتذارات عن العمل مع الغندور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد أزمة بسبب اعتذار نجوم الحكام القدامى عن العمل ضمن لجنته.

وعقد جمال الغندور جلسات مع وائل مصطفي الصباغ و شريف صلاح المساعدين السابقين ولكن عقب الإجتماع رفض الثنائى العمل ضمن اللجنة.

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جاء إعتذار الصباغ بعد أن طلب الغندور منه التواجد تحت رئاسة محمد عبد القادر مرسي، إلى جانب عدم تحديد الغندور للمهام التى سيتم تكليف الصباغ بها ، بينما شريف صلاح فى اجتماعه بالغندور أكد له الأخير أنه سيتم استدعاءه قبل الإجتماعات عن طريق الهاتف ولن يتواجد فى اتحاد الكرة ، و أكدا الثنائى أنهما تحت أمر التحكيم فى أي وقت و المساعدة من الخارج.

كما اعتذر أيمن دجيش الحكم المساعد الدولي هو الآخر عن التواجد مع جمال الغندور بسبب أن دجيش كان ضمن لجنة سمير عثمان و اعتذر للغندور عن التواجد احتراما لسمير عثمان و أنه سيكون تحت أمر اللجنة فى حالة طلب أي مساعدة منه.