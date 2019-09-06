الإسماعيلي يواجه الشرق للتأمين وديا...

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جدة - عمرو شويل يواجه الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج فريق الشرق للتأمين ودياً عصر الاثنين المقبل على ستاد الاسماعيلية فى ختام استعدادات الفريق لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى .

ومنح ميودراج اللاعبين راحة سلبية من المران غداً السبت كفرصة لالتقاط الانفاس قبل العودة للتدريبات الاحد المقبل .

ويخوض فى الخامسة عصر اليوم الجمعة فريق الإسماعيلي مباراة ودية مع بلدية المحلة على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة أهلى بنغازى الليبى المقرر لها الجمعة المقبلة فى البطولة العربية

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وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنغازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وفاز فريق الإسماعيلى على المعادى أحد أندية المظاليم بأربعة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين مساء الاربعاء باستاد الإسماعيلية ، وهى الودية الاولي التى قادها الصربي ميودراج المدير الفني الجديد للدراويش .

محمد حمدى زكى الوافد الجديد سجل هدفين من جملة فنية مكررة مع أسامة إبراهيم بواقع هدف بالقدم وآخر من رأسية وأحرز أحمد مدبولى هدف من رأسية وسجل خليل نيمار الهدف الرابع بينما سجل المعادى هدف من ركلة جزاء.