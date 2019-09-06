شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد موعد بدء الموسم الجديد للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إنطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 ، يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري.
كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كلاً من أحمد عبدالله و محمد فضل وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 31 يوليو من العام المقبل 2020.
كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تقرر إنطلاق بطولة الدوري فى اليوم التالي مباشرة لمباراة السوبر التى تجمع الأهلي و الزمالك و المرجح إقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري.
يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن المواعيد النهائية للدوري غدا والمرجح أن تنتهي المسابقة فى منتصف شهر يونيو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الخماسية تحدد موعد بدء الموسم الجديد للدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.