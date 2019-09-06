شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تحدد موعد بدء الموسم الجديد للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إنطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 ، يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري.

كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كلاً من أحمد عبدالله و محمد فضل وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 31 يوليو من العام المقبل 2020.

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كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تقرر إنطلاق بطولة الدوري فى اليوم التالي مباشرة لمباراة السوبر التى تجمع الأهلي و الزمالك و المرجح إقامتها يوم 20 سبتمبر الجاري.

يعلن مسئولو اتحاد الكرة عن المواعيد النهائية للدوري غدا والمرجح أن تنتهي المسابقة فى منتصف شهر يونيو المقبل.