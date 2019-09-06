شكرا لقرائتكم "درجة الحرارة فى الشتاء" أهم أسئلة ميودراج عن الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للاسماعيلى أهم الاسئلة التى حرص المدرب عن الاستفسار عنها بمجرد قدومه لمصر.

وقال المصدر لـ"الخليج 365": " ميودراج سأل عن طبيعة الأجواء فى مصر بشكل عام ثم عاد ليسأل عن درجة الحرارة فى الإسماعيلية بالوقت الحالى وعن درجة الحرارة المتوقعة فى الشتاء بالإضافة لطلبه مشاهدة مباريات ودية حديثة للاسماعيلى".

وأعلن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى وقت سابق عن تعيين الصربي ميودراج يسيتش لتولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة بالموسم الجديد ، وتولى محمود جابر منصب المدير الفني للدراويش في الفترة الماضية، قبل أن يتم حسم التعاقد مع الصربي يسيتش.

وسبق للمدرب الصربي تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينيات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التي أشرف على تدريبها.

تولى مهمة تدريب 21 فريقًا خلال مسيرته منها 6 تجارب في أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993، ويحمل رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وخاض يسيتش تجربة تدريبية سابقة في الدوري السعودي مع فريق نجران موسم 2012، بالإضافة إلى العربى الكويتي والاتفاق السعودي وخورفكان الإماراتي.

وحصل ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد علي الدوري الليبي عامي 2009 و2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي عامي 2009 و2010،كما حصل على أفضل مدرب في الدوري البلغاري في موسم 2004-2005.

وحقق ميودراج مدرب الإسماعيلي الجديد لقب كأس العرب مع الصفاقسي التونسي عام 2000، والدوري البلغاري عام 2004-2005، وكأس بلغاريا عام 2006و 2008، وكأس السوبر البلغاري عامي 2007 و2008.