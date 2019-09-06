شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور الجماهير ودية المنتخب الأولمبى والسعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت مديرية أمن السويس بقيادة اللواء محمد جاد السماح للجماهير بالتواجد فى ودية المنتخب أمام السعودية المقرر لها الثامنة مساء غدا باستاد السويس.

وحرص اللواء محمد جاد على زيارة معسكر المنتخب الأوليمبي والتأكيد على منحهم كفة التسهيلات قبل وبعد ودية السعودية.

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يستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض ودتين يومي 7 و 10 سبتمبر أمام السعودية فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.