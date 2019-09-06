شكرا لقرائتكم بلدية المحلة تفوز بكأس مصر في بلياردو سنوكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الفريق الأول لـ بلدية المحلة للعبة بلياردو سنوكر على بطولة كأس مصر عقب تغلبه على صيد الدقي بنتيجة 7-5 ، حيث أقيمت المباراة على ملاعب سموحة بالإسكندرية ، وأبطال الكأس هم " أحمد سمير ومحمد عبد الحكيم وياسر الشربيي ومحمد حمدان وأحمد حلمي وأيمن جاد".

وتًعد هذه البطولة أول ألقاب فريق البليارد في تاريخ النادي برئاسة مصطفي السامولي تحت إشراف محمد البياع المدير الإدراي ومصطفى رشدي شئون اللاعبين وعمرو البنا عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبة .

وسوف تُقام مباراة السوبر مع نادي الصيد بطل الدوري وبلدية المحلة بطل الكأس في الأيام المقبلة.