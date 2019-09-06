شكرا لقرائتكم شبين الكوم تستضيف دوري الكاراتيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء اختيار الصالة المغطاة بشبين الكوم بعد اعتذار النادى الاوليمبى السكندرى عن استضافة المنافسات .
كان اتحاد الكاراتيه قد تلقى خطابا من مسئولى الأولمبى يعتذرون فيه عن استضافة البطولة ، وتم ابلاغ مراكز الشباب و مسئولى الاندية المشاركة فى البطولة بنقل المنافسات من الاسكندرية .
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد عن الجدول التفصيلى للبطولة ، غدا السبت .
كانت هذه تفاصيل خبر شبين الكوم تستضيف دوري الكاراتيه... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.