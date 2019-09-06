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شبين الكوم تستضيف دوري الكاراتيه...

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جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى اقامة منافسات بطولة دورى الدرجة الأولى الذى يقام فى الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجارى بصالة شبين الكوم 

 

جاء اختيار الصالة المغطاة بشبين الكوم بعد اعتذار النادى الاوليمبى السكندرى عن استضافة المنافسات .

 

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كان  اتحاد الكاراتيه  قد تلقى خطابا من مسئولى الأولمبى يعتذرون فيه عن استضافة البطولة ، وتم ابلاغ مراكز الشباب و مسئولى الاندية المشاركة فى البطولة بنقل المنافسات من الاسكندرية . 

 

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد عن الجدول التفصيلى للبطولة ، غدا السبت .

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