شكرا لقرائتكم المقاولون يصل القاهرة بعد انتهاء معسكر كرواتيا.. وراحة سلبية للاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح عماد النحاس مدرب المقاولون العرب لاعبيه راحة سلبية قبل استئناف التدريبات من جديد حيث يفكر الجهاز الفني في خوض عدة مباريات ودية قبل انطلاق الدوري.

وكانت قد وصلت بعثة الفريق إلى القاهرة بعد اسدال الستار على المرحلة الثالثة في إعداد ذئاب الجبل إلى الموسم الجديد بمعسكر كرواتيا.

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وكان المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر كرواتيا، حيث تعادل ذئاب الجب سلبيا في المباراة الأولى أمام القادسية الكويتي، واكتسح المقاولون شباك أرجيتزا السلوفيني برباعية نظيفة في المباراة الثانية، فيما تعادل المقاولون في المباراة الثالثة سلبيا أمام لكوموتيف الكرواتي.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على المكاسب العديدة التي حققها ذئاب الجبل خلال المعسكر الثالث في إعداد المقاولون للموسم الجديد.