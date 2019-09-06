شكرا لقرائتكم العداءة سيمينيا "المثيرة للجدل" تسلك طريق بولت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحولت العداءة الجنوب إفريقية المثيرة للجدل كاستر سيمينيا إلى عالم كرة القدم وانضمت لنادٍ للسيدات في بلادها، لتسلك نفس الطريق الذي اتجه صوبه العداء الجماياكي أوسين بولت.

وبدأت سيمينيا التدريب مع نادي جي في دبليو الجنوب إفريقي لكنها لن تتمكن من المشاركة في المباريات إلا مع بداية الموسم المقبل في 2020 نظرا لأن سوق الانتقالات قد أغلق بالفعل. وتعود ملكية نادي جي في دبليو إلى جانين فان ويك قائدة منتخب جنوب إفريقيا للسيدات.

وقالت سيمينيا في بيان لها يوم الجمعة: ممتنة لهذه الفرصة وأقدر الحب والدعم الذي حصلت عليه بالفعل من الفريق، أتطلع لهذه المغامرة الجديدة، وأتمنى أن أساهم بكل ما في وسعي مع الفريق.