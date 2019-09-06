شكرا لقرائتكم هاسي: الرائد أفضل من الموسم الماضي.. وهدفي "الاستقرار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الألباني بيسنك هاسي، مدرب الرائد، أن فريقه يبدو أفضل مقارنة بالموسم الماضي، مضيفاً أن مواجهة الاتحاد والهلال مطلع الموسم الحالي لم تقلقه.

وقال هاسي في حديثه لـ"في المرمى": استعدادنا كان صعباً لأن انتخاب الرئيس تم في وقت متأخر من استعدادات النادي، وكنا قد توقعنا صعوبة المباريات الأولى، ولكننا واثقين من أن فريقنا الحالي أفضل من العام الماضي، هو بحاجة فقط إلى أسبوعين أو 3 للوصول إلى التجانس المطلوب.

وأضاف هاسي: لم يقلقني اللعب أمام الاتحاد والهلال مطلع الموسم، ولكن خسارة الشويش بسبب الإصابة أثرت فينا أمام الهلال.

وزاد: اختيار اللاعبين جاء عن طريق الإدارة وبعد موافقتي، ونجاح نادي التعاون جاء بسبب استقراره، وهدفي مع الرائد هو الاستقرار والبقاء لأكثر من 3 أو 4 مواسم.