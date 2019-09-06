هاشتاج ’’#الكاس_يا_زمالك‘‘ يُشعل مدرجات تويتر.. واتحاد الكرة يحسم أزمتي الملعب والحضور الجماهيري

كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاج "#الكاس_يا_زمالك"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الجمعة، قبل يومين من المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

وطالبت الجماهير البيضاء فريقها بتحقيق الكأس مرة أخرى، ليصبح البطولة الثانية بعد لقب الكونفدرالية هذا الموسم.

النهائي في برج العرب

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن المباراة تأكد إقامتها على ستاد الجيش بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الاتحاد قد عيّن حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقًا فنيًا للمباراة، في نظامٍ جديدٍ للاتحاد، وذلك بعد تجربته الناجحة ببطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.

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وكشف الاتحاد عن أسعار تذاكر مباراة مساء الأحد المقبل، موضحاً أنه قرر "دمج الدرجتين الثالثة والثانية فى درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب فى عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم.

وحدد اتحاد الكرة أسعار الدرجة الأولى بـ 300 جنيها والمقصورة 750 جنيها".

20 ألف مشجع في النهائي

وفي ذات السياق، أعلن اتحاد الكرة، موافقة الجهات الأمنية، على حضور 20 ألف مشجع للفريقين بنهائي كأس مصر.

موعد المباراة

ويواجه الزمالك، بيراميدز، في نهائي كأس مصر، في الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 8 سبتمبر.

وكان الفريق الأبيض قد تأهل للنهائي، بعدما أطاح بالاتحاد السكندري من نصف النهائي، بهدف سجله مصطفى محمد.

على الجانب الأخر صعد فريق بيراميدز للمباراة النهائية، بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 2/0 فى نصف النهائي.