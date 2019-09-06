صربيا تضع قدما في ربع نهائي مونديال السلة









اسماء السيد - قاد نجم فريق دنفر ناغتس الأميركي نيكولا يوكيتش منتخب بلاده صربيا للفوز على بورتوريكو 90- 47 في انطلاق منافسات الدور الثاني لنهائيات كأس العالم في كرة السلة، ليساهم في تقريبها بشكل كبير من الدور ربع النهائي.

وسجل يوكيتش 14 نقطة إلى 10 متابعات، وكان حاسما في اختراق دفاع الفريق المنافس بشكل مباشر أو عبر التمريرات الحاسمة، ليقود صربيا الى فوزها الرابع في أربع مباريات في البطولة، والأول في الدور الثاني ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا إسبانيا وإيطاليا.

وكان أفضل مسجل للمنتخب نيمانيا بييليتشا لاعب سكرامنتو كينغز الأميركي، مع 18 نقطة وست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وعزز المنتخب الصربي وصيف النسخة الأخيرة من بطولة العالم وحامل فضية دورة الألعاب الأولمبية 2016، تألقه في مونديال الصين المقام حتى 15 أيلول،سبتمبر، وموقعه كمرشح لمنافسة المنتخب الأميركي حامل اللقب في النسختين الاخيرتين والساعي لتحقيق ثلاثية تاريخية.

وتخوض صربيا الذي يشرف على تدريبها ساشا ديوردييفيتش أصعب امتحان لها في البطولة العالمية عندما تواجه حاملة الميدالية الاولمبية البرونزية إسبانيا الأحد، في الجولة الثانية الأخيرة من الدور الثاني.

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ورفعت صربيا رصيدها في صدارة المجموعة الى ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن إسبانيا الثانية وبورتوريكو الثالثة، وثلاث نقاط عن إيطاليا، قبل المباراة المرتقبة في وقت لاحق الجمعة بين المنتخبين الأوروبيين.

وتوزعت الفرق الـ16 المتأهلة الى الدور الثاني على أربع مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات بينها منتخبان متأهلان عن المجموعة ذاتها في الدور الأول. ويخوض كل منتخب مباراتين في الدور الثاني (لا يواجه المنتخب الذي لعب ضده في الدور الأول)، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة الى ربع النهائي. يشار الى أن النتائج التي حققها كل منتخب في الدور الأول، يحملها معه الى الثاني.

وفي مباراة الجمعة ضمن الدور الثاني، قلب منتخب بولندا تأخره بفارق ست نقاط في نهاية الشوط الأول أمام نظيره الروسي، الى فوز صعب 79-74، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضا الأرجنتين وفنزويلا.

وكان أفضل مسجل البولندي ماتيوش بونيتكا مع 14 نقطة وتسع متابعات، وأندري فورونتسيفيتش الأفضل لروسيا مع 11 نقطة و10 متابعات.

وحققت بولندا فوزها الرابع في أربع مباريات، وتتصدر المجموعة التاسعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن الأرجنتين التي تلتقي فنزويلا في وقت لاحق الجمعة.

وفي مباراتين لتحديد المراكز، فاز المنتخب النيجيري على نظيره العاجي 83-66، وتفوقت إيران على أنغولا 71-62.