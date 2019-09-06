سوبر كورة... الاعتذارات تتوالى.. حكام الجبلاية يرفضون لجنة جمال الغندور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد أزمة بسبب إعتذار نجوم الحكام القدامى عن العمل ضمن لجنته. وعقد جمال الغندور جلسات مع وائل مصطفي الصباغ وشريف صلاح المساعدين السابقين ولكن عقب الاجتماع رفض الثنائى العمل ضمن اللجنة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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