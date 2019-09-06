شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يُعلن تفضيله توزيع تذاكر لقاء بيراميدز للأعضاء بسبب الألتراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تفضيله طرح تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز، لأعضاء النادي، قبل اللقاء المحدد له الثامنة من مساء بعد غد الأحد، فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد منصور أن تذاكر المباراة سيتم طرحها لأعضاء الجمعية العمومية للزمالك، مشددًا على أنه فى حالة طرحها فى منافذ بيع سيتواجد الألتراس، كاشفا إجراءه محاولات للبدء فى بيع التذاكر بداية من مساء اليوم الجمعة، وفقًا للأسعار المحددة من قبل اتحاد الكرة.

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ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مُشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، وجاءت أسعار التذاكر كالتالى: 75 جنيه للدرجة الموحدة "الثانية و الثالثة"، و300 جنيه للدرجة الأولى، و750 المقصورة الرئيسية.