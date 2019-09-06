شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على موعد انطلاق الدورى الممتاز.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على انطلاق بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 يوم 21 سبتمبر من الشهر الجارى.

كان الاتحاد الدولى "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجناينى وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من أحمد عبدالله ومحمد فضل وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم، وتحديداً حتى 31 يوليو من العام المقبل 2020.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تقرر انطلاق بطولة الدورى فى اليوم التالى مباشرة لمباراة السوبر التى تجمع الأهلى والزمالك والمرجح إقامتها يوم 20 سبتمبر الجارى.

ويعلن مسئولو اتحاد الكرة عن المواعيد النهائية للدورى غدا، والمرجح أن تنتهى المسابقة فى منتصف شهر يونيو المقبل.