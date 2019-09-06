شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة تحقق أول كأس مصر لبطولة بليارد سنوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توًج الفريق الأول لبلدية المحلة للعبة "بليارد سنوكر" ببطولة كأس مصر عقب تغلبه على صيد الدقى بنتيجة 7 - 5، حيث أقيمت المباراة على ملاعب سموحة بالإسكندرية، وأبطال الكأس هم "أحمد سمير ومحمد عبد الحكيم وياسر الشربيى ومحمد حمدان وأحمد حلمى وأيمن جاد".

وتعد هذه البطولة أول ألقاب فريق البليارد فى تاريخ النادى برئاسة مصطفى السامولى تحت إشراف محمد البياع المدير الإدراى ومصطفى رشدى شئون اللاعبين وعمرو البنا عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبة.

وسوف تُقام مباراة السوبر مع نادى الصيد بطل الدورى وبلدية المحلة بطل الكأس فى الأيام المقبلة.

ابطال لعبة السنوكر ببلدية المحلة