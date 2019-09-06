شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يدير لقاء المنتخب الأولمبى والسعودية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم أحمد الغندور ويعاونه تحسين أبو السادات وهانى عبد الفتاح ومحمود ناجى حكما رابعا، لإدارة لقاء الغد بين المنتخب الأولمبى ونظيره السعودى المحدد لها السابعة مساء الغد باستاد السويس. ويستعد المنتخب الأولمبى لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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