شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن أحقية أعضاء فرع الزمالك الأساسى دخول فرع 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن أعضاء النادى بالفرع الأساسى بميت عقبة، سيكون لهم الحق فى دخول فرع النادى الجديد الذى يتم تأسيسه بمدينة 6 أكتوبر، مشددًا على أن المشتركين الجدد فى فرع 6 أكتوبر لن يتمكنوا من الدخول للفرع الأساسى.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عن الانتهاء من إنشاء فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر خلال سنة، حتى يتم افتتاحه نهائيًا مؤكدًا أن العمل لا يتوقف فى الفرع حتى يتم الانتهاء من جميع التجهيزات.

وفتح باب التسجيل فى عمومية نادى الزمالك، فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ولليوم الثانى على التوالى، بعدما فتح باب التسجيل فى التاسعة من مساء أمس الخميس واستمر حتى العاشرة مساءً فيما تستمر اليوم حتى التاسعة مساء وكذلك نفس الأمر فى اليوم الختامى، المقرر له غدًا السبت وذلك للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

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وتنص لائحة الزمالك شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، حيث يحق لـ85590 عضوا بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومية، كما تنص اللائحة على توقيع غرامة قدرها 300 جنيه على كل عضو يتخلف عن التسجيل دون تقديم عذر كتابى مقبول.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات التكميلية بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن عن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.