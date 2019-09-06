شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائى الزمالك وبيراميدز.. ديسابر وميتشو يجددان صراعا عمره 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الكرة المصرية المباراة المرتقبة التى تجمع فريقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل.

ووصل الزمالك إلى نهائى البطولة بعد التغلب على كل من منية سمنود فى دور الـ32، ثم الإنتاج الحربى، والمقاصة، والاتحاد السكندرى، بينما تأهل بيراميدز بعد التغلب على طنطا فى دور الـ32، وأطاح بالأهلى من دور الـ16 ثم حرس الحدود بربع النهائى وبتروجت فى نصف النهائى.

ويقود الزمالك الصربى ميتشو، الذى تولى المهمة خلفا لطارق يحيى، بينما يقود بيراميدز الفرنسى ديسابر.

وتشهد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى الكأس مشهدا لم يتكرر منذ 12 عاما، وهو أن مواجهة النهائى ستكون بقيادة أجنبية خالصة بين المدرستين الصربية والفرنسية، حيث كانت آخر مباراة فى نهائى كأس مصر تجمع مدربين أجنبيين أقيمت عام 2007 فى النهائى الذى جمع الأهلى والزمالك.

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التقى الأهلى مع الزمالك عام 2007، وبالتحديد يوم 2 يوليو، وأقيم اللقاء باستاد القاهرة، وكان يقود الأبيض وقتها الفرنسى هنرى ميشيل، ويقود الأحمر البرتغالى مانويل جوزيه، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بنتيجة 4 – 3 بعد الوقت الإضافى؛ بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدفين لكل منهما ليحصد لقبه الثانى على التوالى والخامس والثلاثين فى تاريخ البطولة.

وسجل لاعبو الفريقين 7 أهداف خلال المباراة، وبدأ اللقاء بهدف أحرزه عمرو زكى للزمالك فى الدقيقة 50 من ضربة رأس، ثم تعادل عماد متعب للأهلى بعدما سدد الكرة بقدمه اليمنى بعد هدف الزمالك بـ7 دقائق فقط، فتقدم شيكابالا لفريقه، ليتعادل أبو تريكة للأهلى للمرة الثانية، فلم يكتف الزمالك بل أحرز جمال حمزة هدفا فى الدقيقة 100، ليسجل أسامة حسنى هدف فى الدقيقة 106 وآخر فى الدقيقة 108.

ويخشى ميتشو أن يقع فى نفس الفخ الذى وقع فيه ميشيل أمام جوزيه، خاصة أن ديسابر المدير الفنى لبيراميدز يمتلك حلولا فى داخل الملعب، واستطاع الإطاحة بالأهلى من دور الـ16 بالبطولة.