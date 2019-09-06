شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المقاولون تصل القاهرة بعد ختام معسكر كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إلى القاهرة بعد إسدال الستار على المرحلة الثالثة فى إعداد ذئاب الجبل إلى الموسم الجديد بمعسكر كرواتيا.

ومنح عماد النحاس مدرب الفريق اللاعبين راحة سلبية قبل العودة واستئناف التدريبات من جديد، حيث يفكر الجهاز الفنى فى خوض عدة مباريات ودية قبل انطلاق الدورى.

وكان المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر كرواتيا، حيث تعادل ذئاب الجب سلبيا فى المباراة الأولى أمام القادسية الكويتى، واكتسح المقاولون شباك أرجيتزا السلوفينى برباعية نظيفة فى المباراة الثانية، فيما تعادل المقاولون فى المباراة الثالثة سلبيا أمام لكوموتيف الكرواتى.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على المكاسب العديدة التى حققها ذئاب الجبل خلال المعسكر الثالث فى إعداد المقاولون للموسم الجديد.