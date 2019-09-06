شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة سوبر كورة.. نيدفيد يستعين برونالدو وفيرجسون للتخلص من مقولة "ابن البدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

وصلت البطاقة الدولية للغينى بيكيتى سيلفا الوافد الجديد لصفوف الاسماعيلى، حيث أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الدراويش بشكل رسمى.

عبر محمد الننى لاعب وسط بشكتاش التركى عن أمنيته فى المشاركة بمباريات فريقه الجديد، الذى انضم لصفوفه خلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من أرسنال الإنجليزى، وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

أعرب هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب أوزبكستان عن غضبه الشديد بعد الهزيمة التى تعرض لها أمام فلسطين بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "فيصل الحسينى"، ضمن منافسات الجولة الأولى فى التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

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مواجهة نارية تجمع بين فريقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى المباراة التى ستجمعهما على ملعب برج العرب الأحد المقبل فى لقاء سيحمل طابع الإثارة والندية بين الطرفين لرغبة كل منهما فى الظفر باللقب.

ليلة تاريخية عاشها منتخب اسبانيا في العاصمة الرومانية "بوخارست"، بعدما حقق فوزاً غالياً على صاحب الارض بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة في التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".

هو واحد من أفضل اللاعبين الصاعدين فى الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.. يتوقع له الجميع النجاح الكبير سواء مع النادي الأهلى أو المنتخبات الوطنيه، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مركز ويُجيد فى أكثر من مكان.

يواصل نادى الزمالك تصدر الأرقام القياسية الخاصة بتحقيق انتصارات متتالية بمسابقة كأس مصر وذلك قبل أيام قليلة من خوض مباراة النهائى.

تلقى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى خبراً سعيداً قبل ساعات على انطلاق المباراة الودية التى تجمع بين منتخبى المغرب وبوركينافاسو فى التاسعة مساء اليوم بملعب "مراكش".