شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذار الأولمبى.. شبين الكوم تستضيف دورى الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إقامة منافسات بطولة دورى الدرجة الأولى، الذى يقام فى الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجارى، بصالة شبين الكوم.
جاء اختيار الصالة المغطاة بشبين الكوم بعد اعتذار النادى الأولمبى السكندرى عن استضافة المنافسات.
كان اتحاد الكاراتيه قد تلقى خطابا من مسئولى الأولمبى يعتذرون فيه عن استضافة البطولة، وتم إبلاغ مراكز الشباب ومسئولى الأندية المشاركة فى البطولة بنقل المنافسات من الإسكندرية.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد عن الجدول التفصيلى للبطولة غدا السبت.
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