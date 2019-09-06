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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 6/9/2019، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يجدد مفاوضات تدعيم الهجوم ومحاولات لضم "حسام حسن"، وبامبو خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز.

الأهلي يجدد مفاوضات تدعيم الهجوم ومحاولات لضم "حسام حسن"

جدد النادي الاهلي محاولات تدعيم صفوف لفريق بلاعب أو اثنين على أقصى تقدير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ورغم أن أنباء وتقارير كانت قد أكدت أن مسئولو النادي إكتفوا بضم ثلاثة لاعبين خلال ميركاتو الصيف الجاري وهم المالي آليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي إلا أن مصدر في القلعة الحمراء قال أن الأيام الماضية شهدت تجدد محاولات ضم لاعب أو اثنين .

بامبو خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز

استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك على الاستمرار فى استبعاد كريم بامبو من حساباته، خلال مواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس المقرر اقامتها يوم الاحد المقبل علي استاد برج العرب .

عمومية الزمالك تواصل التسجيل للتصويت على الميزانية واستكمال المجلس

يواصل أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، التصويت لليوم الثانى على التوالى، على مناقشة الميزانية، وإجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة، على مقعد أمين الصندوق وثلاثة أعضاء، حيث يتم فتح باب تسجيل الحضور فى العمومية بداية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية غدًا السبت، عقب غلق باب التصويت فى تمام التاسعة مساء.

الاهلي يستكشف رحلة غينيا بمعلومات عن الطقس والملاعب وفندق الإقامة

يجري سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق إتصالات مع سفارة مصر بغينيا الاستوائية من أجل الترتيب لبعثة الفريق قبل مواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

آخر كلام .. السوبر المصري 20 سبتمبر

استقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إقامة السوبر المصري يوم 20 سبتمبر الجاري والذى يجمع الأهلي " بطل الدوري " الزمالك بطل كأس مصر.

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هانيا الحمامى تتأهل لنصف نهائى بطولة الصين للاسكواش.. ومصر تضمن لقب السيدات

حجزت البطلة المصرية هانيا الحمامى، لاعبة هليوبليس وبطلة العالم لناشئات الاسكواش، تأشيرة التأهل الأولى لنصف نهائى بطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة للاسكواش، لتضمن البطلة الصغيرة لقب السيدات لمصر.

الأهلي يضم محمد وحيد لرحلة غينيا لمواجهة كانو سبورت

استقر الجهاز الفنى للأهلي على اصطحاب محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق، فى رحلة غينيا الاستوائية، التى يخوض خلالها الفريق مواجهة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجارى.