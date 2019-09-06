شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة أندية عمومية اتحاد الكرة لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تأجيل الجلسة التى كان مقرراً إقامتها غداً السبت إلى موعد يحدد فيما بعد.

كان مقرراً أن تعقد غداً أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعا بأحد فنادق القاهرة من أجل المطالبة بتعديل لائحة النظام الأساسى، وتم توجيه الدعوة لأندية الدورى الممتاز والقسم الثانى والثالث من أجل التواجد فى الاجتماع للحديث عن الأمور الخاصة بالجمعية.

وتم الاشتراط على الحضور من أندية العمومية حال إقامتها عدم الحديث عن مطالب شخصية سواء بالصعود أو الهبوط للقسم الثانى أو الثالث.