شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة أندية عمومية اتحاد الكرة لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تأجيل الجلسة التى كان مقرراً إقامتها غداً السبت إلى موعد يحدد فيما بعد.
كان مقرراً أن تعقد غداً أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعا بأحد فنادق القاهرة من أجل المطالبة بتعديل لائحة النظام الأساسى، وتم توجيه الدعوة لأندية الدورى الممتاز والقسم الثانى والثالث من أجل التواجد فى الاجتماع للحديث عن الأمور الخاصة بالجمعية.
وتم الاشتراط على الحضور من أندية العمومية حال إقامتها عدم الحديث عن مطالب شخصية سواء بالصعود أو الهبوط للقسم الثانى أو الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل جلسة أندية عمومية اتحاد الكرة لأجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.