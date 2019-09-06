صحيفة: النني يستعد للظهور مع بيشكتاش أمام غازي عنتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق طلعت:
كشفت تقارير صحفية عن أن الدولي المصري محمد النني سيكون جاهزًا للمشاركة مع بيشكتاش في أول مباراة يوم 15 سبتمبر أمام غازي عنتاب بالدوري.
وانتقل النني إلى صفوف بيشكتاش التركي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من آرسنال الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وذكرت صحيفة فاناتيك التركية أن محمد النني سيكون جاهزًا للمشاركة في أول مباراة رسمية مع فريقه الجديد يوم 15 سبتمبر الجاري وبالتحديد أمام فريق غازي عنتاب بالجولة الرابعة من عمر الدوري.
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